Fem projekter klar til at blive fikset

16. oktober 2020

I februar måned 2019 var der indkaldt til borgermøde i Gørlev, hvor borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, var med og præsenterede Få det Fikset- puljen og den pose penge, kommunen havde afsat til Gørlev, nemlig én million kroner.

En aktionsgruppe blev nedsat, flere møder fulgte og nu er aktionsgruppen på 13 medlemmer, med tovholder Anna Jørgensen, klar til at præsentere de fem projekter, man har arbejdet med ud fra borgernes ønsker.

Det sker på et borgermøde i Den gamle Sukkerfabrik onsdag den 4. november klokken 19, hvor borgerne kan stemme om de projekter, som aktionsgruppen foreslår godkendt på borgermødet.

Derefter skal Økonomiudvalget også formelt godkende dem, men de er tidligere i processen screenet af kommunen i forhold til de opstillede betingelser, lovmedholdelighed mv.

- Vi har lagt op til at bruge alle pengene og har fordelt dem på fem projekter: Rekreativt område ved Gørlev Sø, flagalleen, fornyelse af julebelysningen i byen, optimering af Fru Martinsens Have og legeplads bag biblioteket, remser Anna Jørgensen op.

Aktionsgruppen har i Gørlev været bredt sammansat og tæller borgere og repræsentanter fra forskellige foreninger som Gørlev Turistforening, Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, Tennisklubben, Danmarks Naturfredningsforening og Gørlev og omegns lokalråd.

Det sidste borgermøde blev holdt for et år siden, hvor aktionsgruppen informerede om hvilke projekter, man havde valgt at arbejde videre med.

De fem projekter Det største projekt i Få det Fikset-puljen omhandler Gørlev Sø. Man vil forbedre de rekreative muligheder omkring søen, etablere en naturlegeplads, bygge to shelters, etablere en krible-krabbe-bro til børnene, lave en sti og et trædæk omkring en del af søen og etablere et multtoilet.

- Vi ønsker at indlemme Gørlev Mose i projektet, men det ligger uden for byskiltet og dermed uden for den oprindelige plan, så det er blandt andet et af punkterne vi skal stemme om, fortæller Anna Jørgensen.

Projektet omkring Gørlev Sø er det dyreste i puljen og beløber sig på lige knap 500.000 kroner.

Flagalleen trænger til at få nye glasfiberstænger. Pris: 75.000, julebelysningen skal fornys og man ønsker løsning, hvor dele af julebelysningen er permanent. Pris 170.000 kroner.

Fru Martinsens Have, som ligger i forlængelse af Gørlev Lokalhistoriske arkiv trænger til at bliver gjort præsentable. Pris 26.000 kroner og sidst med ikke mindst arbejdes der på at etablere en legeplads centralt i Gørlev, nemlig på det grønne areal bag biblioteket.

Store planer for legepladsen Først og fremmest skal det slås fast, at der er afsat 250.000 kroner til en legeplads på det grønne areal bag biblioteket. Så der er afsat midler til en legeplads. Men står det til aktionsgruppen, skal alle sejl sættes til, derfor har man i samarbejde med Naturpark Åmosen tænkt i en legeplads, der skal være gateway til naturparken og alt det, man kan opleve der.

- Derfor har vi søgt Nordeafonden om 900.000 kroner til et stort projekt med en vikingelegeplads med mange forskellige elementer, der indeholder læring og fortælling om vikingernes historie i området, et madpakkehus med informationstavler og meget mere, men den model afhænger af, vi får penge fra fonde. Får vi ikke det, etableres der en legeplads og her har vi som nævnt afsat 250.000 kroner, fortæller Anna Jørgensen.

Borgermødet finder sted onsdag den 4. november klokken 19 på Den gamle Sukkerfabrik.