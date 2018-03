Fem elever klar til foreningsarbejde

Foreningen har netop haft generalforsamling, og her blev der valgt fem nye suppleanter. De er alle elever fra Stenlille Skoles 7. årgang. De har alle sagt ja til at tage en foreningstørn i to år.

Lotte Krogh fra SHHB fortæller, at foreningen slog tilbuddet op på skolen med ønske om at finde to elever, som havde lyst til at være med. Så Lotte Krogh er begejstret over, at fem unge meldte sig.