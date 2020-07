Familielejr-dag i Havnsø

Ved ankomsten om morgenen skulle børnene skrive familiens og egne navne på strandsten, som hele dagen lå på familiens bord i spisesalen. De skrev med maling med lim i en slags tusser. Med malingen klæbede børnene også et rødt hjerte på en anden sten. På hjertet var skrevet et bordvers. Teksten fortalte om, hvad der samler i et fællesskab. Desuden var der en tekst om at sige tak til hønen, som giver os æg og kyllinger, fåret, som giver os uld til sweatre og koen, som give os mælk til kakaomælk.