Fakta om håndværkerfradraget

Ugebladet Vestsjælland - 14. februar 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Det er kun muligt at få fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde.

For at få håndværkerfradrag skal du betale for arbejdet elektronisk (MobilePay eller bankoverførsel).

Når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

I 2021 er der på finansloven afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget.

Det betyder, at man som privatperson i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn. I 2021 er det også muligt at få servicefradrag for op til 25.000 kroner. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%.

Skatteværdien på håndværkerfradraget bliver fortsat på 27%, men kan variere fra kommune til kommune.

Kilde: 3byggetilbud.dk