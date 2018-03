Lars Nielsen, Suvo, tv, og mekaniker Martin Larsen, th, samarbejder omkring undervognsbehandling af biler. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Få tjekket din undervogn gratis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få tjekket din undervogn gratis

Ugebladet Vestsjælland - 21. marts 2018 kl. 13:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil udgangen af april måned kan man kører sin bil over til mekaniker Martin Larsen på Søndergade 13 i Kirke Helsinge og få et gratis tjek af undervognen. Mangler den behandling, står Lars Nielsen fra Suvo i Kalundborg på spring for at hente bilen, behandle den, og levere den tilbage igen.

- Vi har faktisk samarbejdet et stykke tid nu og det foregår sådan, at hvis jeg får en bil ind, der trænger til at bliver undervognsbehandlet, ringer jeg til Lars fra Suvo, der kommer og henter bilen, behandler den, og kommer med bilen igen, fortæller mekaniker Martin Larsen.

Der skal ekspertise til

Undervognsbehandling af biler er et kapitel for sig, og ikke noget mekanikere tager sig af. Der skal nemlig et stort anlæg til, hvor man både kan rengøre bilen grundigt og sprøjte undervognsbehandlingsmidlet ind i alle svært tilgængelig steder. Desuden kræver det et miljøgodkendt anlæg, og det har Lars Nielsen på Flakagervej 11 i Kalundborg.

Her driver han Suvo Antirust og har et komplet anlæg.

- Det tager to dage at undervognsbehandle en bil og man kan gøre det hele året rundt, så der er ingen grund til at vente, siger Lars Nielsen, Suvo. Både han og Martin Larsen har lånebiler, så man kan kommer på arbejde og passe sine ting, mens bilen får en omgang rustbeskyttelse.

Hvorfor undervognsbehandling?

Den høje luftfugtighed og kystklimaet i Danmark er guf for rusten, der stortrives mere end nogen andre steder.

Ingen biler produceres specifikt til det danske klima, derfor er det vigtigt at sørge for en god rustbeskyttelse til sin bil, både hvis man vil beholde den i mange år, men også hvis man vil sælge den videre. Gensalgsprisen er nemlig typisk højere på en bil, der har fået rustbeskyttelse.

Sliddele som bærearme og bremserør vil typisk være noget af det første, der bukker under for rusten og skal skiftes, hvis ikke man har fået sin bil rustbeskyttet.