Anders Baagland giver et konkret lavpraktisk råd. Foto: Elisa Hauerbach

Få styr på dine tal

Ugebladet Vestsjælland - 29. marts 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronahjælp: Lige nu er situationen svær for mange selvstændige. Nogle er tvangslukket, andre lukker fordi det er umuligt at drive forretning med coronarestriktionerne, men fælles for alle, der er ramt af lukning er, at usikkerheden for fremtiden er massiv.

Vestsjælland: Anders Baagland, der er erhvervskonsulent og konsulent hos Shop Sjælland, lagde forleden en lille video op på facebook med et helt lavpraktisk råd til alle forretningsdrivende, der er ramt af lukning på grund af corona.

- Det er fornuftigt at spørge udlejer og banker om hjælp i denne tid, men det gælder om at have noget konkret at spørge ud fra. Derfor har jeg opfordret til, at man laver et regnestykker, der kan se sådan ud: Lav tre kolonner, en for marts, april og maj. Øverst skriver du for hver måned dine indtægter, er der ingen indtægt, skriver du nul. Nedenunder i hver kolonne skriver du dine udgifter som husleje, lønninger, varer og andet, og så trækker du de to tal fra hinanden. Så har du et bud på underskuddet. Så trækker du det fra, hvad du har på din konto og så har du et godt bud på, hvordan din likviditet ser ud. Og med det tal, kan du kontakte banker og udlejer og høre om hjælp, indtil regeringens hjælpepakker bliver fuldt effektueret, fortæller Anders Baagland.

Hjælpepakkerne for de små selvstændige yder op til højst 23.000 kroner om måneden svarende til 75% af omsætningen, som regnes ud fra gennemsnittet af sidste regnskabsår.

Du skal være proaktiv

Anders Baagland opfordrer alle selvstændige til at gøre noget selv. Få styr på tallene og få kontaktet både banker og udlejere samt andre instanser, så man kan komme gennem coronakrisen uden at skulle dreje nøglen.

- Jeg opfordrer også til, at man tænker over, hvilken slags virkelighed, vi kommer til at opleve efter krisen og hvordan man kan gøre sin virksomhed mere synlig og attraktiv. Måske forandre sin butik, siger Andres Baagland.

Gratis medlemskab frem til oktober

Han peger på, at forbrugerne handler mere online, men mange er meget opmærksomme på at handle lokalt.

- Vi oplever det helt konkret på Shop Sjælland, hvor aktiviteten er øget, og derfor besluttede vi at forlænge det gratis medlemskab frem til oktober, fortæller Andres Baagland.

Han peger på, at butikkerne skal være synlige på alle platforme. Det gælder nettet, de sociale medier og i lokalaviserne.

- Facebook tager sig pænt betalt for butiksopslag og det koster at få spredt sit budskab. Det kan nogen gange være en bedre ide at bruge sine marketingspenge på andre medier, siger Anders Baagland.

Der bliver et boom, men måske lidt behersket

Når hele denne coronakrise er overstået og butikkerne igen kan åbne, vil der helt sikkert komme et boom i handlen. Men det kan sagtens være en boom med forbehold.

- Nethandlen er ikke eksploderet, så vi oplever at folk holder lidt igen og tænker over, hvad de rent faktisk har brug for og vil bruge penge på. Forbrugerne har lige nu tid til at tænke sig om og det kan sagtens vise sig på handlen, når Danmark åbner igen. Men jeg tror, og håber, vi kommer til at opleve den lokale handel blomstre, slutter Andres Baagland.