Få kroppen i balance

De fleste kender til hovedpine, ondt i ryggen, stress, snurrende hænder og andre symptomer på, at kroppen prøver at fortælle en noget. En tur på massagebriksen kan måske hjælpe.

Susanne Jeppe kan ikke trylle, men hun kan samarbejde med klienterne om at få kroppen i balance, når der er et eller andet, der gør ondt, og det er såvel fysisk, mentalt og psykisk.

Hun kommer fra Slagelse, hvor hun indtil for et par år siden var kok, men et uheldigt fald og en brækket ryg gjorde, at hun måtte skifte spor i livet.