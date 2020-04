Få en bogpose på biblioteket

- Vi ved, at mange savner at få materialer fra biblioteket i den her tid. Det der nåede at blive hentet, inden vi lukkede ned 14. marts er efterhånden læst. Derfor kan man nu bestille bogposer på biblioteket. Og det glæder vi os meget til at pakke til alle, der ønsker det, siger biblioteksleder Mia Sørup, Sorø Biblioteker