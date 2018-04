Helge Carlsson er næstformand i Gørlev Turistforening og med på Gørlev Messen. Blandt andet med den helt nye turistguide fra området. Foto: Charlotte Koefoed

Få den nye turistguide på messen

Ugebladet Vestsjælland - 18. april 2018 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gørlev Turistforening passer i sommersæsonen Gørlev Turistbureau, som forresten skifter navn.

- Vi skal hedde Gørlev Turistinformation og skiltet skulle gerne komme op inden længe, griner Helge Carlsson. Han er næstformand i Gørlev Turistforening, hvis frivillige sommeren igennem sørger for at give såvel turister, som lokale, gode tip og råd til oplevelser i Gørlev og omegn.

Sæsonen begynder til første torvedag i Gørlev og i år bliver det sankthansaften, lørdag den 23. juni.

Her vil frivillige sørger for at holde turistinformationen åben, samt sørge for at stege en ordentlig omgang sorte sild til torvegæsterne.

Men først gælder det Gørlev Messen.

På standen vil man finde en håndfuld frivillige og en stak brochurer og foldere, som turistinformationen gerne deler ud af.

- Og så vil vi gerne slå et slag for vores udflugter, en tur torsdag den 28. juni til Samsø og en aftentur torsdag den 2. august til Audebo Pumpestation, siger Helge Carlsson.

Ny turistguide på gaden

Begge ture kan man læse meget mere om i den helt nye turistguide for 2018, som netop er udkommet i samarbejde med Visit Vestsjælland.

Turistguiden blev til for 10 år siden og udkom første gang i 2009 som et 25 års jubilæumsskrift for Gørlev Turistforening. Dengang i samarbejde med Visit Kalundborg.

- Nu er det tiende gang den kommer og vi er meget glade for guiden, der ligger fremme på offentlige steder og selvfølgelig kan fås her også, siger Helge Carlsson.

Gørlev Turistbureau er et af de få turistbureauer, der er tilbage i Danmark.

- Vi er ret gammeldags hernede. Vi har foldere og brochurer, og vi oplever, at de mange turister, og lokale for den sags skyld, er meget glade for at få noget med hjem i hånden, de kan kigge på. Har vi brug for en oplysning fra nettet, klarer vi selvfølgelig også det, men vi oplever hver sommer stor interesse for vores bureau og vores foldere, siger Helge Carlsson.

Første gang bureauet har åbent i år er pinselørdag i forbindelse med pinsemorgen i Gørlev. Her lanceres Gørlevvinen i samarbejde med SuperBrugsen også.

Kig forbi standen og få en sludder med de lokale entusiaster til Gørlev Messen søndag den 22. april.