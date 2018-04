Steffen Olsen, Svallerup Auto, har investeret i et nyt system til at rense bilens motor med. Det præsenterer han på Gørlev Messen på søndag. Foto: Charlotte Koefoed

Få bilen til at yde mere

- Jeg har investeret i Hydrive, som er et patenteret system, der uden kemikalier, kan rense en bilmotor på blot 20 minutter. Alle biler soder til over tid og især nye biler, fordi vi for det første kører mange korte ture, og derved bliver motoren ikke varm nok til at brænde sodpartiklerne af, men også fordi de moderne partikelfiltre gør, at bilen soder hurtigere til, forklarer Steffen Olsen.