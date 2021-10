Eva Sørensen udstiller på redaktionen

- Jeg aner aldrig, hvordan et billede ender, men ofte er der en cirkel, som for mig symboliserer livets cyklus. Og ofte en trappe. For mig er en trappe symbolet på, at der står nogen over mig, der rækker en hånd til mig for at hjælpe, ligesom der står nogen nedenunder mig, som jeg rækker ud efter, forklarer Eva Sørensen.