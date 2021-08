Der bliver ikke Sjov i Gaden i uge 34 i det omfang, men tidligere har set. Men som et plaster på såret, har en lang række frivillige og foreninger gået sammen om at skabe en række aktiviteter i Stenlille i uge 34. Blandt andet kommer Gamle Kørertøjer i Stenlille om onsdagen til at byde på lidt mere end ellers. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Et plaster på såret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et plaster på såret

Ugebladet Vestsjælland - 13. august 2021 kl. 11:52 Kontakt redaktionen

- Vi kalder dette års uge 34 »Plaster på såret« for at signalere at vi har masser af frivillige og aktive foreninger, som har svært ved at holde sig i ro, og derfor har strikket en coronavenlig udgave sammen. Men til næste år vender vi stærkt tilbage, lyder det i en pressemeddelelse fra Lotte Krogh og SHHB, Stenlilles Handel-håndværker og borgerforening, der dog ikke er arrangør bag »Plaster på Såret«. Det er en lang række frivillige og foreninger, der selv har stablet aktiviteterne på benene

Aktiviteter Man lægger ud virtuelt Walk-run-bike mandag den 23. august, som normalt har været et stort trækplaster og startskud til Sjov i Gaden i år foregår det sådan, at man løber fra sin egen hoveddør, altså hver for sig eller sammen i små grupper. Hele løbet bliver livestreamet fra et studie og skal nok blive et festligt og anderledes løb.

Stenlille/Stenmagle Menighedsråd tilbyder en hyggelig aften i Stenlille kirke om tirsdagen, hvor der vil blive sunget sange »Mellem himmel og jord« med kirkemusikere Klaus Høgh-Lefholm og Jesper Fink-Jensen. Alle hjertelige velkommen klokken 19.30.

Gamle køretøjer Stenlille mødes hver onsdag og i uge 34 bliver der lidt ekstra at se på, når Anders Gordon Brøndt sammen med sit stærke Crew byde velkommen på Banevænget onsdag den 25. august mellem 17 og 20.

Byens Kulturhus holder sommerfest lørdag den 28. august fra 10 til 16 og her vil der være masser af kunst og arbejdende værksteder, fernisering af kunstner Silke Faisst flotte billeder.

Om eftermiddagen vil der være musik i gården bag Kulturhuset, hvor man nyde et par gode timer med god musik og mulighed for at købe en kop kaffe.

Stenlille Idrætsforenings Gymnastikafdeling åbner hallen lørdag mellem klokken 10 og 12 for sjov på redskaber for børn, samtidigt med at de voksne kan få danse et par timer zumba med Mette Stuhr.

Slutter med cykelløb SHHB sætter punktum for ugen med den årlige hyggelige cykeltur, og det sker søndag den 29. august.

Stenlille Cykelklub står for ruterne, og borgerforeningen byder på masser af pitstop undervejs, tempoet er for både børn og voksne. Turen starter på Kulturhuset klokken 10 og varer omkring tre timer.

Byens Café Fox er vært ved cykelturens afslutning og åbner op for deres hyggelige gårdsplads og griller pølser til alle de deltagende cyklister.

- Vi håber at folk har lyst til at støtte op om de aktiviteter, de mange frivillige har stablet på benene og glæder os til næste år, hvor vi forhåbentlig kan holde vores Sjov i Gaden som vi plejer, slutter Lotte Krogh.