Ét batteri til det hele

Hus og Have: Foråret brager over os og havefolket er i fuld gang med at byde den skønne forårstid velkommen.

Slagelse: Der graves og beskæres og ordnes bede og gøres klar til alle de ting, der skal ske i haven lige nu. Nogen graver have, andre beskærer buske og træer, retter bede og hækken skal også have en omgang, selv om det godt kan vente lidt.

- Det kan være vældig praktisk at have en række redskaber, der bruger ét batteri. Det gør det hele lidt nemmere. Og sådan en serie har vi her i Skov og Havehuset fra Stihl. Her er for eksempel en buskrydder og en hækklipper, som begge kører på batteri, men som kan deles om det samme batteri, forklarer Søren Jensen fra Skov og Havehuset på Sorøvej i Slagelse.