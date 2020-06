Ena Filipovic var forleden rundt i Høng for at fotografere butikker og virksomheder til et projekt, som Kalundborgegnens Erhvervsråd har sat i søen. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsråd vil hjælpe bymidterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsråd vil hjælpe bymidterne

Ugebladet Vestsjælland - 27. juni 2020 kl. 10:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune: Forleden var praktikant på Kalundborgegnens Erhvervsråd, Ena Filipovic, på rundtur i Høng med sit kamera, hvor hun fotograferede butikker og virksomheder på Hovedgaden og i Høng Centret.

Samme øvelse havde hun forinden foretaget i Gørlev og Kalundborg, og billederne skal bruges til at kortlægge, hvordan de tre byers forretnings- og erhvervsliv ser ud rent fysisk.

- Vi har to år og 1,5 millioner kroner, som vi har sat af til at arbejde med bymidterne i Høng, Gørlev og Kalundborg. Det er ikke noget, vi har arbejdet så meget med ellers, men vi er meget opmærksomme på den udvikling, der har været i de tre byer, ja over hele landet, for det betyder noget for vores tiltrækningskraft, om der er liv i bymidterne, forklarer Jens Lerager, erhvervschef for Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Flere parter skal involveres

Første skridt har været at tage kontakt til Vores Kalundborg, Høng Erhvervsforening (HHHIF), Høng Centret og Handels- og erhvervsforening for Gørlev og Omegn.

Dernæst har praktikanten været ude og fotograferer, og nu skal overblikket dannes, så man har noget at arbejde videre med.

- Når vi har et overblik, skal vi igen ud og mødes med de lokale handelsstandsforeninger og så skal vi have flere forskellige parter involveret. Det kan være kommunen, der står for byplanlægning, de eksisterende butikker, frivillige, foreninger og andre, der kan være med til at skabe mere liv i bymidterne, forklarer Jens Lerager.

For at kunne tiltrække arbejdskraft, der har lyst til at bosætte sig i Kalundborg Kommune og øge rekrutteringen, betyder det meget, om de tilbud, kommunen har, er attraktive nok, altså skoler, institutioner, fritidsaktiviteter med mere. Men butikslivet er også meget vigtigt.

- Skal folk flytte hertil, skal de gerne opleve et aktivt butiksliv og en bymidte, der er levende. Tomme butikker er ikke noget, der tiltrækker, siger Jens Lerager.

Butikslivet ændre sig

Derfor er en vigtig brik i projektet at få udlejerne i tale, og få en dialog i gang med de parter, der kan løfte bymidterne.

- Butikslivet ændre sig. Der er udfordringen fra netbutikker, men man ser også, at butikkerne/forretningerne ændre sig til at være mere oplevelsesorienteret. Der kommer flere cafeer, men også som i Gørlev, hvor tre butikker nu har fundet sammen under ét tag, nemlig Expert, Punkt 1 og Lysmesteren. Vi ser også butikker, som ikke er kædebutikker, men som har et helt andet udvalg, og en helt anden service. Den slags butikker er gode for vores byer, slutter Jens Lerager.