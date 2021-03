Se billedserie Bestyrelsen i Gørlev Erhvervsforening søger et frivillig-team til at passe hovedgaden i byen. Fra venstre er det formand Steffen Olsen, tømrer Claus Marcussen og butiksindehaver i Luve Smykker og Ure, Jane Niemann. Foto: Charlotte Koefoed

Erhvervsforeningen søger frivillige til at holde Gørlev præsentabel

Ugebladet Vestsjælland - 04. marts 2021 kl. 12:52 Kontakt redaktionen

De seneste par år er der ikke blevet passer så godt på de 20 lave blomsterkummer og de otte høje, som man har i Gørlev midtby, nærmere betegner Algade og Østerled.

Men det vil Gørlev Erhvervsforening gør noget ved. Eller rettere: De leder efter nogen, der har lyst til, på frivillig basis, at passe blomsterkummerne og sørger for at byen se ryddet og nydelig ud.

- Vi har sat sedler op flere steder og søger nu med lys og lygte efter en hold frivillige, gerne pensionister eller andre med et par timer tilovers, der har lyst til at hjælpe os med opgaven, forklarer formand Steffen Olsen.

Jane Niemann fra Luve Smykker og Ure har et baglokale, hvor de frivillige kan mødes og planlægge, få en kop kaffe eller te, og det er også hende, man skal snakke med, hvis man gerne vil være frivillig.

- Jeg synes, vi skylder alle de mange mennesker, der kommer til Gørlev, at byen ser pæn og præsentabel ud, siger Jane Niemann.

Til at hjælpe de frivillige i gang, er tømrermester Claus Marcussen tovholder og manden, der finder ud af rammerne omkring de frivillige.

To hold frivillige - Vi forestiller os, at vi har to hold, der på skift sørger for, at blomsterne får vand, at der bliver nippet og ordnet omkring blomsterne, ligesom vi sammen finder en plan for at holde fortovene rene og pæne, siger Claus Marcussen.

Christen Clemmensen fra GSC Anlæg har lovet at være praktisk hjælpere på større ting.

- Planen er at vi uddelegerer opgaverne lidt, så vi får nogle frivillige i spil, for vi i bestyrelsen har ikke tid til at løfte den opgave selv. Vi ved, at man har gjort noget lignende i Præstø og med stor succes, så vi håber det også kan lade sig gøre i her i Gørlev, siger Steffen Olsen.

Han blev sidste år ringet op af flere borgere, der synes byen trængte til en ansigtsløftning.

- Derfor sætter vi det her i søen og håber vi kan få fem-seks frivillige til at komme og hjælpe Gørlev, slutter Steffen Olsen.