Hurra, vi må åbne igen. Glade butiksindehavere og personale er tilbage i Høng Centret. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Endelig kom vi i gang igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig kom vi i gang igen

Ugebladet Vestsjælland - 16. maj 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Tøjeksperten har indehaver Flemming Nielsen været i butikken en uges tid med salg via bagdøren og få kunder af gangen. Mandag den 11. maj kunne han sammen med sit personale, og de øvrige corona-lukkede butikker for første gang i to måneder, åbne dørene og byde kunderne indenfor med håndsprit og afstand, men med stor glæde.

- Det har vi set frem til længe, kan jeg godt love dig for, smiler Flemming Nielsen. Han er formand for centerforeningen i Høng Centret.

En anden, der havde det store smil fremme, var Mogens Gyldenvang, som ejer Høng Centret.

Men han er også lidt bekymret.

- Det er godt, vi nu kan åbne igen. Men det er klart, at det har kostet økonomisk at have lukket så længe. Effekten af nedlukningen ser vi først om nogle måneder, tror jeg, siger Mogens Gyldenvang.

Med det nye afstandkrav på en meter er der god plads i Høng Centret, hvor der også centrale steder er at håndsprit op og butikkerne hver især sørger for, at de regler, sundhedsmyndighederne påbyder, bliver fulgt.

Cafe Vandbæreren åbnede den 18. maj og her har man under lukningen tilbudt take-away. Fitnesscentret og spillehallen er fortsat lukkede.