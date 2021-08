Borgmester Martin Damm glæder sig til Folkemøde Kalundborg i Høng. Foto Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Endelig kan vi mødes igen - og så endda til folkemøde i Høng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig kan vi mødes igen - og så endda til folkemøde i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 24. august 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Danmark er ved at være åbnet igen, de fleste er vaccineret, og der er et stort behov for at komme ud og se andre mennesker. I Høng har flittige arrangører løftet den store opgave med at stable det velkendte folkemøde på benene igen i en fast tro på, at det også ville kunne lade sig gøre, når dagen for mødet kom. Der skal lyde en stor tak fra mig for dette flotte arbejde.

Folkemødet afholdes igen ved Høng Centret, og det er rigtig godt, for det giver den rigtige stemning, når kræfterne forenes et centralt sted.

Folkemødet er i bund og grund en hyldest til vores demokrati og måde at leve på i vores lille del af en stor verden. Det at kunne mødes på fredelig vis og drøfte relevante emner uanset overbevisning, kan ikke lade sig gøre ret mange steder på vores klode. Det er et fantastisk privilegie, vi måske ofte glemmer i hverdagen.

Derfor er det godt med et folkemøde, hvor vi kommer væk fra "skærmene" og de sociale medier med de grimme kommentarer og "fake news", og får lov at mødes og diskutere relevante emner. Emner og problemstillinger vi ikke behøver have færdige og simple løsninger på, men vi sammen gennem den demokratiske samtale kan blive klogere på, og derfor i fællesskab kan være med til at udvikle vores lokalsamfund, kommune eller land.

Folkemødet er absolut et besøg værd. Der er stor deltagelse fra foreningerne, mulighed for at følge og deltage i debatter, få lidt godt til ganen og ikke mindst møde en masse mennesker, du måske ikke har set i lang tid.

Vi ses til folkemødet den 28. august!