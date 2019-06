Elton John i kirken

Eltons særlige magiske musik og tekster vil skabe den særlige atmosfære i kirken, som duoen er så kendt for at kunne skabe. Elton Johns musik er magisk, og hans samarbejde med Berhard Taupin er legendarisk. Sange som »Can you feel the love tonight« fra Disneyfilmen Løvernes kongen, som Elton John har komponeret med den kendte sangskriver Tim Rice, eller »Its no Sacrifice«, »Candle in the wind«, »Sorry seems to be the hardest word«, »Daniel« og monsterhittet »Your song«, har alle glimt af det guddommelige, der spejler og fortæller hvor vi er, midt i livet med os selv, men kærligheden og med alle de glæder og sorger vi deler med hinanden.