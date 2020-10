Kristian Olsen overtog Vejs Havecenter sidste år. Til årsskiftet er han klar med et navneskifte til Høng Planteskole. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Efterårssalg og navneskifte

Det er et års tid siden Kristian Olsen købte Vejs Havecenter af Birgit og Hardy Vej og lige nu er der fokus på efterårsaktiviteterne i haven, som for eksempel kunne være plantning af hæk og buske.

- Vi har masser af hækplanter, thuja, og bunddækkeplanter. Vi har også orkideer og lyngplanter, så kig ind. Lørdag og søndag den 10. og 11. oktober er der ydermere en info-stand fra Vestsjællands Fugleforening og der vil være nogle eksotiske fugle udstillet. Det var meningen, at vi skulle have holdt en større fugleudstilling, men på grund af corona må det vente til næste år, fortæller Kristian Olsen.

Når Kristian Olsen og hans personale åbner for sæsonen 2021 er det med et nyt navn.

- Jeg har tænkt en del over det, men synes det giver god mening at ændre navnet til Høng Planteskole. Så når vi åbner sæsonen næste år, bliver det som Høng Planteskole. Jeg vil med det samme slå fast, at det kun er navnet, der ændres. Man kan selvfølgelig bruge de gavekort med mere, der er udstedt til Vejs Havecenter. Det er kun navnet, jeg ændrer, slår Kristian Olsen fast.