Efterårskataloget med aktiviteter, kulturelle oplevelser og andet er på gaden.

Send til din ven. X Artiklen: Efterårskataloget på gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterårskataloget på gaden

Ugebladet Vestsjælland - 07. august 2019 kl. 15:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu sender Kalundborg Biblioteker endnu et programkatalog på gaden, spækket med kulturelle oplevelser og spændende artikler. Det fejres med en release-fest lørdag den 17. august, hvor bibliotekerne håber at se en masse mennesker. Det foregår på Kalundborg Bibliotek, Høng Bibliotek, Gørlev Bibliotek, Ubby Bibliotek og Svebølle Kvik bibliotek fra klokken 10 til 13. Kataloger udleveres og billetter kan købes til efterårets mange nye arrangementer.

Først klokken 11 starter billetsalg på alle bibliotekerne, det betyder at alle på denne måde, har en timer til at orientere sig i det nye program, før det går løs med at booke billetter, og vi hjælper gerne med køb.

Der vil være en forfriskning og kaffe samt lidt sødt til tanden, og kreative funboxe for store og små på Ubby, Høng, Gørlev, Svebølle og Kalundborg

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, vil afsløre efterårets program på følgende biblioteker, på Svebølle bibliotek er det Formand Ole Glahn, på Ubby bibliotek er det Dan Hansen, på Kalundborg bibliotek er det Hans Kurt Jørgensen.

Konkurrence på alle bibliotekerne.

I et af katalogerne på hvert bibliotek, gemmer der sig et gavekort på 150 kroner, som kan anvendes til et eller flere biblioteksarrangementer.

På Svebølle bibliotek vil Svebølle Frivillige Biblioteksgruppe være medværter sammen med biblioteket på dagen. Reersø Harmonikaklub underholder med musik.

På Ubby Bibliotek Hvidebæk Lokalråd er medværter sammen med biblioteket. Michael Hjort på guitar underholder med musik.

På Kalundborg bibliotek vil bibliotekspersonalet også stå klar til at hjælpe og man vil sørge for, at der denne gang er en mikrofon, så alle kan høre hvad der foregår i lokalet. Musiker Agnes Fogh Schmidt vil underholde på biblioteket.

Nye oplevelser med Kalundborg Biblioteker

Efterårets program bugner endnu engang af spændende og tankevækkende kulturoplevelser. Biblioteket åbner dørene for aktuelle foredrag med interessante personligheder, som f.eks. når Jens Andersen i september gæster Kalundborg bibliotek for at fortælle om sin roste og storsælgende Kim Larsen-bog »Kim Larsen - Mine unge år«, bliver det med musik og fællessang. Med på scenen er Kristian la Cour, pianist, visesanger og lærer på Askov Højskole, og sammen vil de tage os med på en musikalsk rejse i ord og toner gennem Kim Larsens univers -arrangementet er lavet i samarbejde med LOF.

Forfatter Merete Pryds Helle holder foredrag med titlen, »Vi kunne alt«. Leif Sylvester gæster os med et foredraget »Mit liv som Leif« - et musikalsk foredrag, når Hvidebæk Lokalråd slår dørene op for foredrag og fællesspisning på Ubby Bibliotek.

Og der er masser af spændende nye arrangementer i vente i Svebølle. Vi kan løfte sløret for, at den kendte Adam Kronegh kommer til Svebølle Kvik bibliotek med sit foredrag "Forsvundne arvinger" kendt fra DR-programmet med samme titel.

Kom og mød YouTube-stjernen, Julia Sofia Aastrup, det kommer og fortæller hvordan livet er som YouTube stjerne.

Biblioteket inviterer selvfølgelig også til spændende busture med Biblioteksklubben, topaktuelt børneteater, kreative værksteder, kunstudstillinger og meget, meget mere.

Der er også i dette efterår Liv i Forsamlingshusene, der flyder over af hyggelige arrangementer. Her kan man blandt andet møde Pernille Aalund med »Hvad du ønsker dig, skal du få!« og Nikolaj Koppel med »Der findes kun to slags musik«.

Ud over disse to arrangementer, er der mange andre spændende foredrag og musikarrangementer i forsamlingshusene.

Kalundborg Folkeuniversitet misser heller ikke chancen for at berige os med nye indsigtsfulde foredrag om emner lige fra »Udvandringen fra Danmark og Vestsjælland til Amerika« af Mag. Art. Henning Bender til »Angst - et eksistentielt grundfænomen«, ved Ph.d. i filosofi Kasper Lysemose og foredrag om Odsherreds malerne.

Kulturhus Gimle byder også på nye filmskatte med GIMLE:DOX, hvor man foruden nye filmoplevelser kan møde instruktørerne bag.