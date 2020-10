Se billedserie Der er tigertræning for de mindste tirsdag i efterårsferien. Det foregår i Kalundborghallerne.

Efterårsferie fuld af sjov på bibliotekerne

Ugebladet Vestsjælland - 04. oktober 2020 kl. 11:44 Kontakt redaktionen

Der vil være rig mulighed for at være kreativ med farver, lim og papir i efterårsferien. I både Gørlev, Svebølle og Snertinge er der i løbet af ugen krea- eftermiddag eller formiddage med tilmelding.

Alle kan deltage, men børn under seks år skal være ifølge en voksen. Hver deltager vil få sit eget kit og det hele vil naturligvis løbe af stablen i henhold til Covid-19 retningslinjerne.

Filmanimation og digitalt design

For de ældste børn og unge fra 12-17 år vil der onsdag i ferien være Pixel Art og Sprite Animation i Kalundborg Biblioteks nye spændende LAB, hvor man kan lære at designe figurer og animere dem til at bevæge sig. Så vil du gerne arbejde kreativt med computeren, så skynd dig at tilmelde dig arrangementet.

Om fredagen gentager biblioteket det populære animationsstudio for de lidt yngre, de 7 til 13 årige. Her kan du være filminstruktør for en dag og lave din helt egen animerede film ved hjælp af app'en Cobostories og med et smart set-up til brug.

Gang i krop og bevægelse Derudover vil efterårsferien byde på arrangementer, hvor der sættes gang i kroppen.

Bueskydning i Kalundborg Hallerne har de sidste sæsoner trukket mange til, så ingen tvivl om, at der igen i år tilbydes et par timers leg med bue og pil i samarbejde med Kalundborg Bueskytteforening. Arrangementet foregår i Hal 1 i Kalundborg Hallerne mandag i efterårsferien og er for børn og unge fra syv år.

Om tirsdagen er det de mindste, der kan komme ud og røre sig. Der er nemlig Tigertræning med levende musik for de tre til seks årige. Når Tigertræning holder legekoncert er både børn og voksne nemlig aktive deltagere, der bevæger sig, får sved på panden og får grinet og leget sammen. Det bliver en festlig tirsdag formiddag.

Teater, familiedag og højtlæsning

Har man bare lyst til bare at læne sig tilbage og nyde en dejlig teaterforestilling, får Svebølle Kvik Bibliotek besøg af Hr. Teater med den skønne og fuldstændig gaggede forestilling Chicks, som handler om de to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, som en dag opdager livet udenfor buret. En ordløs klovneforestilling fortalt gennem kropssprog, gavmild mimik og finurlige gags. Forestillingen er for de fire til 10 årige.

Om onsdagen bliver det også rigtig hyggelig, når der laves lejrbål og der læses højt bag biblioteket i Gørlev. Husk varmt tøj.

Store lastbiler Og så er der denne efterårsferie rigtig godt nyt til alle, der elsker store biler, maskiner og lastbiler. Torsdag eftermiddag i efterårsferien ruller den helt store vognpark frem, når Ubby Bibliotek- og forsamlingshus i samarbejde med frivillige afholder familiedag. Hvordan er det at sidde i højt oppe i en lastbil? Hvor mange kilo kan en lastbil køre med? Og hvordan er det at sidde i en kæmpe bil, når motoren går i gang? Det er bare nogle af de spørgsmål, man kan få svar på!

Læs mere om alle bibliotekets arrangementer på www.kalundborgbib.dk og husk at der er tilmelding til alle vores arrangementer.

Biblioteket gør opmærksom på, at alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer naturligvis overholdes i forbindelse med afholdelse af arrangementerne.