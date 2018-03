Eddie van Lüthje i Ruds Vedby

Ramt af sygdom Da CD'en udkom blev alle 24 sange bragt over hele landet på DR P4. Èn sang hver dag i en måned. Desværre for Eddie, blev han året efter ramt af en blodprop i hjernen og måtte så kæmpe hårdt, for at komme tilbage til hverdagen, både som journalist og trubadur.

Eddie van Lüthje arbejdede i mange år både for Folkekirkens Nødhjælp, Danida og siden i Sjællandskes redaktioner, inden han sluttede som redaktør i Fredensborg. Men da han flyttede sin båd og familie til Faxe Ladeplads, tog han musikken op igen. Det har givet foreløbig to cd'er, »«Det Grå Guld« og »Vinterdigte«, mange koncerter og optræden i dansk og polsk TV.

Eddie blev i februar 2017 ramt af endnu en blodprop i hjernen, og senere på året opereret for kræft, men er nu klar til at turnere igen. Episoden gav endda stof til en ny sang, »Livets trombolyse sider«

Denne onsdag kommer Eddie van Lüthje sammen med Helle Reumert og Marianne Hansen forbi Ruds Vedby, inviteret af Ruds Vedby Menighedsråd og han lover, at der bliver masser af mulighed for at synge med på kendte sange - og også at lære at nynne med på nogle helt nye i programmet, »Men'sker jeg har mødt«.