EDC's digitale annoncer vinder vigtig pris

Ved Danish Digital Awards, som er den største danske prisuddeling indenfor digitale markedsføringsløsninger, har EDC netop vundet guldet for løsningen EDC Effekt, som består af en platform til styring og bestilling af intelligente annoncer på nettet og i sociale medier.

Den flotte pris blev tildelt i kategorien "Data og Marketing Automation". Udover denne pris fik EDC en bronzemedalje i kategorien »E-com BtB og BtC«.

Som begrundelse for pristildelingen udtalte juryen bl.a.:

- Juryen giver guld til EDC-gruppen for en stærk datamodel og en solid gennemarbejdet case. Med EDC Effekt er kerneforretningen blevet transparent. Der er samtidig sikret en høj brugerinvolvering, et godt kundefokus og nogle stærke forretningsresultater«.

- Vi er naturligvis både stolte og beærede over at få prisen for vores digitale annoncer, siger Povl Tams-Pedersen fra EDC i Dianalund.

-Vi var først med intelligent og målrettet annoncering af boliger på nettet, og vi er først med en løsning, hvor kunden selv kan følge med i og styre de digitale indsatser. Det er det, juryen nu belønner med de to fornemme priser.

Målrettet annoncering

Konkret består EDC Effekt af et avanceret system, der målretter annonceringen af sælgers bolig mod købere, der via deres adfærd på nettet med stor sandsynlighed netop er i målgruppen for at købe den pågældende ejendom.

Eksempelvis vises den gode familievilla for brugere med små børn, og den ældrevenlige bolig annonceres overfor seniorpar, der ikke længere har hjemmeboende børn. Ved at målrette annonceringen bruges annoncekronerne effektivt, ligesom målinger viser, at boligen sælges hurtigere.

Det særlige ved EDC Effekt er, at boligsælgeren selv kan følge med i resultatet af alle annonceindsatser, og endvidere kan sælger selv styre og tilvælge yderligere indsatser.

- Rigtig mange kunder er glade for at kunne følge med i og endda selv at have hånden på rorpinden, når det gælder markedsføringen af boligen. Eksempelvis vælger en del at booste annonceringen af deres ejendom i en meget kort periode op til afholdelse af et åbent hus-arrangement, fortæller Povl Tams-Pedersen.

-Naturligvis er der også nogen, der helst vil overlade det hele til mægleren, og det gør vi selvfølgelig, sådan som vi altid har gjort.