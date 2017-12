Duo Accofolk giver nytårskoncert

Deres ambition er at bringe akkordeon- og harmonikamusikken ud til et bredere publikum ved at give unikke og nye forestillinger med vægt på både det professionelle og det underholdende.

Gennem en bred vifte af erfaring fra klassisk til folkemusik har duoen bevaret fleksibiliteten og alsidigheden, som er nødvendig for at skabe et spændende program for to akkordeoner