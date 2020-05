Drive-in festival med Joy Mogensen og Margrethe Auken

På Store Bededag, den 8. maj, er der lagt op til et brag af en festival i Dianalund. På grund af diverse corona-restriktioner er det ikke en ordinær festival, men en drive-in-festival som byder på spændende talere, musikalsk causeri, bankospil, gudstjeneste og et brag af en koncert. Alt sammen oplevet fra bilen - sammen - hver for sig.