Erhvervschef Jens Lerager: - Det virkede som ønsketænkning, men alle kunne se idéen.

Dørene åbnes - og så tælles der ned

Ugebladet Vestsjælland - 14. april 2021 kl. 13:55 Kontakt redaktionen

365 dage forude venter det. DM i Skills med Høng som værtsby.

365 dage fra onsdag i næste uge.

Den dag åbner dørene for den nye Skills-butik i Høng. Prøcis ét år før danmarksmesterskaberne indledes i Høng.

Det er et samarbejde mellem uddannelsessteder, erhvervsliv og mange andre interessenter, der er baggrunden for, at butikken åbner på Hovedgaden 32 i Høng åbner - midt i byen i Eilands lokaler.

Butikken bliver stedet, hvor der blandt andet fokuseres på uddannelsesmuligheder for unge med særlig fokus på faglærte uddannelser.

Initiativet peger frem mod DM i Skills, som finder sted tre dage i april 2022 i Høng.

- Der er mange måder at tænke bymidteudvikling på, såsom udvikling af detailhandlen, en række større events med videre, siger Jens Lerager, chef i Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Da Morten Hass Augustsen, som er erhvervsrådets projektleder for bymidteprojektet, foreslog at åbne en butik i samarbejde med mange forskellige aktører, virkede det lidt som ønsketænkning, tilføjer Jens Lerager.

Hurtig opbakning

- Men alle, vi har været i kontakt med, kunne se idéen, havde selv haft lignende tanker og var hurtige til at bakke op om projektet. Butikken i Høng bliver skabt løbende, så i stedet for at åbne døren til en helt færdig butik, åbnes dørene til gode lokaler, men uden det store inventar. Inventaret skal skabes af unge i samarbejde med uddannelser og erhvervsliv. På den måde bliver det muligt for forældre og børn at droppe ind og se håndværk i praksis og måske selv få mulighed for at bygge et møbel, afprøve en maskine eller noget helt tredje, påpeger erhvervschefen.

Den passer lige ind

Gennem de 12 måneder frem til DM i Skills vil der blive budt på skiftende aktiviteter, der på den ene eller anden måde taler ind i temaerne kompetencer, færdigheder og praksislæring.

- Det er ikke svært at finde samarbejdspartnere, når selve idéen er god. Vi arbejder selv med at skabe bro mellem uddannelse og erhvervsliv, så man kan sige, at butikken passer lige ind. Vi skal vise de unge, hvilke muligheder de har, og hvordan de kan bringe deres færdigheder i spil så tidligt som muligt, så de bedst muligt kan vælge den retning, der er rigtig for dem. Desuden er det en god platform for forskellige uddannelser og erhverv at byde ind og vise deres evner frem, siger Malene Gram Grandjean, vicedirektør for EUC Nordvestsjælland.

Ud i virkeligheden

- Det handler om at få skolen ud i virkeligheden og give de unge en anden oplevelse som supplement til klasserumsundervisning. Vi bakker helhjertet op om sådan et projekt, kun et stenkast fra vores skole, og regner med at indtænke butikken i vores undervisning så vidt muligt, lyder det fra Peter Brandt, skoleleder på Høng Skole.