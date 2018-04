Dobbelt-succes i Gørlev Badminton Klub

Badminton Sjælland, skriver bl.a.: Klubben gør et stort stykke arbejde og synes at have fat i det helt rigtige for at holde gang i badmintonarbejdet uden for de helt store byer og kraftcentre, så mange får glæde af badmintonsporten og fødekæden fra alle dele af landet opretholdes.