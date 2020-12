Digitalt tilbud til virksomheder

Projektet Digital Ledelseskultur hjælper virksomheder med en målrettet forretningsudvikling, hvor man fastlægger det faktiske digitale udgangspunkt og gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for virksomhedsejere og udvalgte medarbejdere inden for detail og turisme.

- Det er et fantastisk værktøj til at blive klædt bedre på digitalt og i kurset, der starter den 11. januar, og består af fem moduler, er der for eksempel også fokus på netværksmøder, individuelle sparringssamtaler, online markedsføring, hvilke IT-løsninger, der passer til din virksomhed og dit behov. Du vil på en spændende måde lære, hvordan du bruger de sociale medier til at understøtte din virksomhed og meget meget mere, forklarer Morten Hass Augustsen, der er projektleder i Kalundborgegnens Erhvervsråd. Har man lyst til at være med, kan man henvende til Signe Falgaard hos Destination Sjælland eller Allan Kristensen på Roskilde Handelsskole.