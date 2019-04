Dianalund blev delt af borgmesteren

Gert Jørgensen lagde i sin tale vægt på, at han kommer meget til Dianalund i øjeblikket for der sker så mange gode ting for byen, nye butikker åbner og han ser meget gerne flere tilflyttere til Dianalund såvel som til Sorø kommune.

- Vi arbejder tæt sammen med Louise Sjøberg, som er bosætningskonsulent i Sorø Kommune, så vi kommer til at monitorere om dette initiativ har en effekt på tilflytningen. For ingen lægger skjul på, at det jo er det det handler om. Alle er i kamp mod alle for at få tilflyttere og få de mindre lokalsamfund til at blive ved med at trives, men fakta er, at Dianalund er en by i udvikling med masser af frivillige kræfter, men vi har plads til flere, slutter Kristine Christiansen af.