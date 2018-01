Dianalund Motor blev årets MultiOne-forhandler 2017

Dianalund Motor har solgt de blå minilæssere fra MultiOne i en del år efterhånden, og lige siden starten er salgskurven gået opad. I 2017 blev det til omkring 20 leverede maskiner og mange flere redskaber. De første minilæssere blev solgt til landbrugskunder, men væksten stammer fra alle mulige andre brancher. Kirkegårde, boligforeninger, hestefolk, juletræsproducenter, kommuner, entreprenører, private, forsyningstjenester, genbrugspladser og anlægsgartnere er blot nogle af de kunder, der har været forbi Dianalund Motor for at købe en eller flere minilæssere.

- Vi har flere kunder, der på forsøgsbasis startede ud med en MultiOne, men senere er vendt tilbage for at købe nummer to og tre - og det er rart, for så har vi jo ikke prakket dem noget ubrugeligt på i første omgang, griner Christian Andersen, der står for salget.