Dianalund Centret lukker også ned

Statsministerens udmelding tirsdag aften om lukning af indkøbscentre - bortset fra fødevarebutikker og apoteker - var nemlig ikke helt klar i forhold til Dianalund Centret, der godt nok er overdækket, men har åbent til fri luft ved udgangene. Centerforeningen tog derfor onsdag morgen kontakt til Sorø Kommune, der forsøgte at finde frem til et klart svar: Skal centrets butikker lukke eller ej?

Allerede inden statsministerens melding tirsdag aften havde Lene Hovmand besluttet sig for at lukke butik Gelinde i Dianalund Centret fra onsdag morgen.

- Ja, for her kommer jo ingen kunder. Tirsdag var der to kunder på en dag. Mandag var der en enkelt kunde. Vi spritter af hele tiden og holder afstand, men jeg kan faktisk godt forstå, at kunderne bliver væk. Man prøver en kjole i prøverummet, men hvad hvis der er en syg kunde, som har prøvet den forinden, siger indehaver Lene Hovmand.