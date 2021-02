Bettina Christensen, Ofelia, og Charlotte Hjerpsted, formand for centerforeningen og indehaver af Skoringen, åbner begge via deres bagdøre. Foto: Charlotte Koefoed

Dianalund Centret bruger bagdørene

Bagdørene har man stadig og det er lige nu en stor fordel, fordi efter den forsigtige genåbning af butikslivet, står det klart, at storcentre, indkøbscentre og arkader ikke må åbne, men har man en bagdør, der ligger ud til en vej eller et parkeringsanlæg, må man gerne lukke kunder ind i sin butik, selv om der er begrænsninger på, hvor mange, der må lukkes ind.

- På pressemødet onsdag kom planen for genåbningen, men desværre gav regeringen ikke grønt lys for indkøbscentre, arkader og storcentre kunne åbne helt op og hos Erhvervsstyrelsen er hjemmesiden ikke opdateret, men jeg har været i telefonisk kontakt med dem og beskeden var, at bagdørssalg var en mulighed, men som center kan vi ikke åbne, siger Charlotte Hjerpsted, der er formand for Dianalund Centreforening og indehaver af Skoringen.