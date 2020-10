Carsten Dahl er først og fremmest en æstetisk mystiker, tænker og som skabende kunstner et usædvanligt virksomt moderne renæssancemenneske.

Dialogkoncert med pianisten Carsten Dahl

Carsten Dahl vil blandt andet fortælle om, hvordan han har vendt en ekstremt angstfyldt barndom til at være selve motoren i et kunstneriske virke, hvor han er kendt som en af landets bedste koncertpianister og som en superskarp, uprætentiøs og autentisk foredragsholder.

Carsten Dahl er først og fremmest en æstetisk mystiker, tænker og som skabende kunstner et usædvanligt virksomt moderne renæssancemenneske. For ham, er hans kunst en konstant undersøgelse af de psykologiske, menneskelige og religiøse spørgsmål og måske især dilemmaer i den kunstneriske indre nødvendighed. De seneste fem år har han med stor inderlighed malet ca. 10 timer dagligt i sit atelier nær Arresø ved Frederiksværk. Hans billeder varierer fra det næsten guldalderagtige maleri sat ind i en moderne kontekst til decideret komplekse abstraktioner. Næsten som hans pianistiske improvisationer. Han medbringer et antal af sine malerier som udstilles i forbindelse med koncerten.