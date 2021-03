Det var dog en frygtelig bil!

Det var i Maribo til et eller andet veteranbilløb, Dirch Glad fik øje på den bordeaux MG Midget. Hans første tanke var, at det var dog en frygtelig bil!

Egentlig er Dirch Glad fra Ruds Vedby uddannet radio- og fjernsynstekniker, men hjertet har altid banket for bilerne. Og han elsker at skrue på veteranerne, så de bliver køreklar igen.

For eksempel står der lige nu en Triump Herald fra 1966 i værkstedet, der ikke ligner en bil ret meget.

- Den har kørt 22 år i København, og så har den ellers stået i et pulterrum i 30 år, før jeg fik fat i den. Det er en cabriolet og den er ret sjælden, klukker Dirch Glad.

Den handler om den lille, fikse MG Midget fra 1967, som så forfærdelig ud og som Dirch Glad i første omgang ikke ville have noget at gøre med.

- Ham, der ejede bilen, kørte rundt i en LandRover og havde en masse bøvl med den. Jeg kørte også rundt i en LandRover og pludselig kom det i stand at bytte biler, så han fik min LandRover, og jeg fik den lille, frygtelige MG, fortæller Dirch Glad.

Dirch Glad har selv opgraderet motoren og det har han gjort så godt, at han to gange har vundet klubmesterskaberne i MG klubben.

Det forholder sig nemlig således, at ved siden af alle de andre ting, Dirch Glad har lavet i sit liv, haft autoværksted, forhandlet biler, være formand for det lokale vandværk og meget andet, er han vild med at køre veteranbilsrace, og det har han gjort siden han fik sit kørekort som 18 årig.