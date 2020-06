Send til din ven. X Artiklen: Det står på politiets hjemmeside Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det står på politiets hjemmeside

Ugebladet Vestsjælland - 11. juni 2020 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er på politiets hjemmeside man har samlet de gældende regler i forhold til corona/COVID 19 og under de forskellige faneblade kan man læse om forskellige områder/emner.

Der er et specielt punkt, som netop omhandler torvedage, loppemarkeder og lignende. Her står følgende:

Det vil bero på en konkret vurdering, om det er lovligt at afholde torvedage, loppemarkeder, kræmmermarkeder og lignende. Et afgørende moment i vurderingen er, om markedet mv. vurderes at være et trækplaster for området.

Hvis der således f.eks. er tale om årligt tilbagevendende eller mere sæsonbetonede markeder, eksempelvis loppe- eller kræmmermarkeder, hvor en bredere og ikke nærmere afgrænset kreds af personer gives mulighed for at opstille boder, vil disse som udgangspunkt være omfattet af forbuddet, og det vil derfor være ulovligt at afholde disse.

Hvis der derimod er tale om f.eks. ugentlige eller månedlige torvedage eller markeder, hvor lokale handlende, landmænd mv. på et torv eller lignende sælger deres varer via separate boder, der kan sidestilles med butikker på en gågade, dvs. en relativ fast gruppe af stader torvedag efter torvedag, vil det som udgangspunkt være lovligt at afholde disse. Hvis der er øvrige aktiviteter i tilknytning til boderne på torvedage, markeder mv., f.eks. i form af musikoptræden eller anden form for sceneoptræden, vil det imidlertid tale for, at markedet er omfattet af forbuddet.

Politiet kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 50 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Kilde: politi.dk/coronavirus-i-danmark