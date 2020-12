Det skal udvalget tage stilling til

Det er Rema Etablering A/S, der ønsker at opføre butikslokalerne ved rundkørslen til hovedlandevejen Kalundborg-Slagelse og Helsingevej, Kirkevangen 27, 29 og 29A samt del af Gørlev Landevej 5.

Den ansøgte placering af projektet ligger uden for den nuværende afgræsning i kommuneplanen af Gørlev bymidte.

Rema Etablering anmoder kommunen om at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag med kommuneplantillæg og lokalplan.

Ansøgningen lægger op til, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning skal imødekommes ved at sætte gang i en planproces, men Kalundborg Kommunes administration indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, men det er altså op til udvalget og træffe den endelige afgørelse.