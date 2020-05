Det gode sted: Kulebjerg Overdrev

Kulebjerg Overdrev er et velafgræsset overdrev med flere enligtstående træer. Man lægger især mærke til de meget store egetræer, hvis kroner rigtig kommer til udfoldelse, når træerne står alene. Flere steder står også buske, som kan modstå kreaturernes afbidning, for eksempel slåen og hvidtjørn.

Det er Conradineslyst, der ejer skoven. Her er de to hektarer totaltfredet overdrev, hvor der græsser kreaturer i forskellige folde.

Her er sjældne blomster og planter, der er ufattelig smukke træer, og der er en absolut fornemmelse af, at landskabet her har fået lov til at forblive uberørt af menneskehånd gennem tusinder af år.