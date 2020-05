Det gode sted: Et stykke Danmarkshistorie

Sagnet fortæller, at Dronning Margrethe den I. led skibbrud i et frygteligt stormvejr. Da skibet sank, klamrede hun sig til en planke og drev i land på Reersø.

Den skibbrudne boede på Dronningegården i tre dage, mens hun kom til kræfter. Ingen på gården vidste, hvem hun var, for dronningen gav sig ikke til kende. Gårdens ejer, Hans Hansen, skulle til Kalundborg med et læs brænde og nogle kreaturer, og med ham fik dronningen kørelejlighed. Undervejs holdt de ved Ornum og mens Hans Hansen lod besætningen græsse og fik sig en lille lur, skridtede dronningen et stykke eng af.

Først da de nåede Kalundborg, gik det op for Hans Hansen, hvem hans gæst havde været. Her bestemte dronningen nemlig at reersøerne, som tak for deres enestående gæstfrihed mod en fattig og ukendt kvinde, fremover skulle være fri for at betale tiende.