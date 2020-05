Det gode sted: Djævlens sten i Reerslev

Djævlestenen ved Reerslev ligger på Risbjergvej en lille kilometer ud af byen. Historien om stenen lyder, at en stor trold ville ikke hører på kirkeklokkerne og kastede stenen af sted for at stoppe kirkeklokkerne, men ramte ved siden af, og stenen landede på marken, hvor den har ligget lige siden. Går man lidt mere videnskabeligt til værks, er det dog mere sansynligt, at Djævlestenen, som stenen kaldes, er kommet til Reerslev med istidens smeltevand.