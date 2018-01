Det går bedre med omdelingen af avisen.

Send til din ven. X Artiklen: Det går bedre og bedre med omdelingen af Kalundborg Nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det går bedre og bedre med omdelingen af Kalundborg Nyt

Ugebladet Vestsjælland - 24. januar 2018 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uge 49 i december sidste år omdelte PostNord for sidste gang 24.600 eksemplarer af Kalundborg Nyt ud til husstandene i Kalundborg Kommune.

PostNord ønskede ikke længere at påtage sig opgaven med distribution af ugeaviser og reklamer i Danmark, og derfor har Sjællandske Medier måttet finde en anden samarbejdspartner til at påtage sig den store opgave med at dele de mange tusinde aviser rundt hver uge for Sjællandske Medier. Det er FK Distribution, som er den nye distributør. Selskabet, der blev etableret i 1965, beskæftiger omkring 420 funktionærer og produktionsmedarbejdere i Taastrup, Tilst, Esbjerg og Svendborg samt 10.000 omdelere fordelt over hele landet. FK Distribution har mange arbejdsområder, derfor er arbejdsstyrken meget alsidig og tæller både teenagere, pensionister samt mange forskellige nationaliteter.

Der arbejdes hårdt

- Vi beklager naturligvis rigtig meget, at der har været svigt i de seneste ugers leverancer af Kalundborg Nyt. Vi var indstillet på, at det ville give udfordringer, når vi skulle skifte distributør fra uge 50, da der er tale om et meget stort projekt for FK Distribution, derfor er der brug for både tålmodighed og samarbejde. Det går langt bedre nu, hvor det efterhånden kun er en meget lille del af Kalundborg Nyt, der ikke når frem til husstandene, siger mediechef Thomas Gosch, Kalundborg Nyt.

Han understreger, at der bliver arbejdet hårdt fra alle sider på at få løst de sidste problemer, så alle igen hver uge som sædvanligt modtager Kalundborg Nyt. Blandt andet forsøger FK Distribution at få besat de ledige ruter med uddelere.

I forbindelse med de indkøringsvanskeligheder, der har været, er der lagt et større antal eksemplarer af Kalundborg Nyt i de varehuse og butikker, hvor man kan hente ugens udgave af Kalundborg Nyt.

Altid tilgængelig på nettet

Er der problemer med omdelingen af avisen, kan man ringe til tlf. 70 10 40 00 eller sende en mail: fkkvalitetost@fk.dk. Kalundborg Nyt kan også læses på pc, iPad og mobiltlelefon.

Man kan finde Kalundborg Nyt på www.sn.dk/kalundborg, hvor den nye avis er tilgængelig hver tirsdag fra klokken 12.