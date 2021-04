Torsdag var der 18 friske deltagere fra bænken på Ventemøllevej lige over for Per Degns vej. Foto: Charlotte Koefoed

Det er rart at gå sammen

23. april 2021

Kirsten Juul Jensen og en veninde begyndte i september 2019 at gå tur hver torsdag. Det var der hurtigt nogen, der fik øje på og de kontaktede Kirsten for at høre, om de måtte gå med.

- Det snakkede vi lidt om, for vi havde det egentlig meget rart med at gå og snakke. Men så tænkte vi, at vi ville prøve med et facebookopslag og den 26. september var vi seks-syv stykker og efter en måned var vi helt oppe på 24. Det højeste antal vi har været oppe på, er 30, griner Kristen Juul Jensen.

Hun havde ikke forestillet sig, at der ville komme så mange, men gåture med andre er i høj kurs og i flere byer er private initiativer skudt op.

Egen facebookside Kirsten Juul Jensen fik lavet sin egen facebookside, Gå-gruppen Dianalund, hvor man kan følge med i gruppens aktiviteter.

Sidste år måtte man selvfølgelig holder pause og omarrangere gåturene på grund af corona, men som det ser ud nu, må gå-gruppen mødes op til 50 personer ude.

Forskellige ruter Når torsdagsgængerne mødes ved bænken på hjørnet af Ventemøllevej og Per Degnsvej, tager man ud på forskellige ruter.

- Vi bruger selvfølgelig skoven rigtig meget, men også mosen, byen og mange andre steder er i spil på vores ture. Der skal helst være en lille oplevelse, så vi har haft Jørgen Mogensen fra Lokalarkivet med, og før corona kom, mødtes vi også mandage og kørte i biler til et sted udenfor byen. Men det er sat på pause lige nu, siger Kirsten Juul Jensen.

Ud over motion og frisk luft, spiller det sociale en stor rolle. Der kommer mange gode snakke når man går, også selv om det er med folk, man ikke kender i forvejen. Og for at ryste deltagerne endnu bedre sammen, har man i gruppen holdt både julefrokost, sommerfrokost og senest påskefrokost, der dog var begrænset i antal og foregik udendørs.

- Det betyder rigtig meget, at vi hygger os og der er plads til alle. Vi skal have det rart, når vi går sammen, så det er noget, vi prioriterer, siger Kirsten Juul Jensen.

De fleste i gå-gruppen er pensionister, men der er plads til alle. Man går omkring sekt-otte kilometer, hvilket svarer til halvanden til to timer. Men hver rute er indrettet, så man kan dreje af og gå hjem, hvis man ikke vil eller kan gå så langt.

Alle er velkomne til at gå med hver torsdag, man møder bare op.