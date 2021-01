Charlotte Hjerpsted er formand for centerforeningen i Dianalund Centret og indehaver af Skoringen. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Det er en frustrende tid, vi lever i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er en frustrende tid, vi lever i

Ugebladet Vestsjælland - 09. januar 2021 kl. 12:37 Kontakt redaktionen

Der er ingen, der er uenig i, at vi skal passe på hinanden og sammen bekæmpe smittespredningen af corona. Derfor er det med accept, at alle, der ikke driver butikker med fødevare eller livsvigtige produkter, fx medicin, har lukket deres butikker og rullet forhænget for.

Butikkerne har dog mulighed for udlevering, for eksempel af varer, der er bestilt via hjemmeside eller telefonen. Og det er der butikker i Dianalund Centret, der benytter sig af, nemlig Kop og Kande og Frøken Finesse, der har en webshop.

Mange overvejelser Det har Skoringen også, men alligevel har indehaver Charlotte Hjerpsted, der også er formand for centerforeningen, en masse tvivlsspørgsmål og tanker om, hvad der er det bedste at gøre.

- Det er en træls situation, vi befinder os i og hver butik har sine egne udfordringer. Som skobutik kan det være lidt svært at kun udlevere varer. Det betyder jo, at hvis skoen ikke passer, må jeg først tage den retur, når vi kan åbne butikkerne igen. Og det ved vi jo reelt set ikke, hvornår bliver. Så er der også det aspekt, at hvis jeg rent faktisk har et salg og altså indkomst, går det ud over hjælpepakkerne og kompensationsordningerne, så for at åbne for et vareudleveringssalg, skal jeg være sikker på at sælge nok. Og det er ikke sådan at forudsige, fortæller Charlotte Hjerpsted.

Derfor gør hun ikke noget, som det ser ud lige nu, men tankerne er mange og frustrationerne store.

- Det er en underlig tid, vi er inde i. Vi havde et fint julesalg og vi håbede vel alle på, at vi kunne fortsætte efter nytår, men sådan kom det ikke til at gå. Men jeg vil gerne slå fast, at vi glæder os utrolig meget til at kunne åbne igen og tage imod alle vores gode og loyale kunder, som vi savner en hverdag med, slutter Charlotte Hjerpsted.

Restriktionerne gælder foreløbig frem til den 17. januar.