Anette og Michael Rasmussen har fået en lidt forsinket start på deres anden sæson på Reersø Camping.

Der skal nok blive travlt til sommer

Ugebladet Vestsjælland - 29. april 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for natur og udeliv har i flere år været stigende, også selv om udelivet foregår på en campingplads med toiletter, varme bade og mulighed for at overlade aftensmaden til campingmor- og far.

På Reersø Camping er Anette og Michael Rasmussen i gang med deres anden sæson, og selv om de på grund af coronakrisen måtte vente en uge med at åbne pladsen, er der allerede nu mange flere efterspørgsler end eller.

- Ingen tvivl om det. Folk har fundet ud af, at de nok ikke kommer til at rejse til udlandet i år, og vi har mange flere efterspørgsler nu, end vi plejer at have, både her i foråret, men også til sommerperioden. Vi har også lige lavet et godt tilbud til familierne om fast pris på camping eller teltplads i hele juli måned, fortæller Michael Rasmussen.

Han og fru Anette kan godt mærke, at telefonen ringer noget mere og der ligger mails på bestillinger hver dag.

Anette og Michael Rasmusssen med

Reersø Campingplads´ store legeplads

i baggrunden. Her kan børnene blandt andet

muntre sig på en farvestrålende hoppepude.



- Vi tror på sommeren bliver god i år her på pladsen. Vi ligger jo superfint i byen. Reersø har meget at byde på og der er ikke langt til stranden. Vi har en superfin legeplads med masser af muligheder for børnene at lege, mens far og mor kan slappe lidt af, siger Anette Rasmussen.

Der skal holdes afstand I skrivende stund er der ikke nogen, der ved, hvordan genåbningen af Danmark kommer til at forløbe. Men de store forsamlinger bliver der næppe givet tilladelse til. På Reersø Camping betyder det, at cafeen er lukket og der samme gælder den fine terrasse, hvor der tidligere år har været masser af fællesspisninger, musik, underholdning og hygge.

- Det kan vi ikke arrangere i år, som det ser ud lige nu, men vi kan sagtens hygge om gæsterne på andre måder. I påsken lavede vi nogle platter, folk kunne købe, og en række campister satte sig to og tog ved hver deres bord, med god afstand, og spiste påskefrokosten sammen i det fri. Det var en god ide og alle hyggede sig, fortæller Michael Rasmussen.

I det hele taget kommer campinglivet i år til at foregå på en lidt anden måde end før. Der skal holdes afstand, der skal vaskes hænder eller sprittes af og gøres mere rent, men man kan stadig nyde det frie campingliv, bare ikke med knus og kram til naboen. Det er derfor også vigtigt at slå fast, at campingpladsens faciliteter, som toiletter og bade, kun er for campisterne.

Lige nu er det fastliggerne og forårscampisterne, der har indtaget pladsen.

- Der er vel 30-40 mennesker på pladsen lige nu. Det er lidt flere end ellers og vi oplever et større pres på weekenderne, siger Michael Rasmussen.

Take-away i fuld gang Under normale omstændigheder kan man købe en lang række retter fra et omfattende menukort og nyde sin mad, enten i campingvognen eller i cafeen og i fællesområderne. Det har corona sat en stopper for, men der laves alligevel mad i det store køkken på campingpladsen.

- Vi laver bare take-away i stedet for, hvor folk man ringe og bestille, og så henter man selv maden. Det tilbud er åbent for alle, også selv om man ikke bor på campingpladsen, slår Anette Rasmussen fast.

Selv om året er startet med en masse aflysninger af for eksempel forskellige træf, er Anette og Michael Rasmussen meget fortrøstningsfulde.

- Det skal nok gå. Selv om corona sætter en stopper for nogle ting, for eksempel vores musik- og underholdningsaftner, er pladsen åben og vi tror på, at folk kan finde ud af at agere i forhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger, slutter Anette og Michael Rasmussen.