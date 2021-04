Se billedserie Det er denne bygning, der skal blive til kultur- og turismehus i Ruds Vedby. Foto: Charlotte Koefoed

Der har været planer om kulturhus i Ruds Vedby tidligere

Marianne og Hans Henrik Petersen har givet Ruds Vedbys borgere en stor gave: Brugsretten til den ene af længerne i den gamle skole gives til byen som et kultur- og turisthus. Hvis der kan skaffes penge til en renovering. Beløbet anslås til små 6.000.000 kr.

Det er imidlertid ikke første gang, der tænkes på den gamle skole som et kulturhus.

Da den ny skole på Skolevej var projekteret, ville mange borgere omdanne den gamle skole til et gigantisk fritidscenter med hal, mødelokaler og to sportspladser.

Man fik tegnet skitser og enedes om en enkelt. Men en gennemgang med en rådgivende ingeniør fik det hele til at falde til jorden.

Med kun 550 skatteyder ville det være for stor en mundfuld for så lille en kommune, som Ruds Vedby jo var dengang. Så det projekt blev ikke til noget. I stedet blev bygningerne solgt til Block, der etablerede sit trykstøberi her.

Ønsket om et kulturhus levede videre

11. marts 1972 købtes jordmoderhuset på Peter Madsensvej af Handels- Håndværker og Borgerforeningen. Det skulle være et kulturelt samlingssted og et foreningernes hus. En ungdomsklub etableres i kælderen og der var konkrete planer om at bygge en stor sal.

1973 solgtes huset, da borgerne svigtede og sundhedsmyndighederne forlangte nyt køkken og toilet. Salget af huset indbragte H, H og B 125.000 kr. som foreningen ifølge avisen ville bruge til at bygge et stort medborgerhus til 400 mennesker. Det kom imidlertid aldrig.

Klubhus og ny hal Som et slags plaster på såret byggede idrætsforeningen så i 1976 en tilbygning til klubhuset fra 1952.

RVIs venner samlede hele 200.000 kr. ind. Det var mange penge dengang. Lidt senere byggede kommunen en idrætshal. Den stod færdig i 1979. Der var imidlertid tilsyneladende ikke søgning nok til at kunne udfylde alle ugens syv dage i hallen. Høng Kommune kunne derfor leje sig ind i to dage og foreninger fra Dianalund skiftedes til at få tider her.

Men selvom der blev spillet banko i hallen, manglede man stadig et kulturelt sted. Skolen kunne bruges og menighedshuset stod færdigt i midten af 1980'erne, Det gamle posthus år 2000, men ingen af de to kunne samle alle borgere og alle aldre.

Hellere i Mødecentret Vestsjællands Mødecenter så dagens lys i 1976. Men »det skal konkurrere med Nyborg Strand«, som forpagteren sagde, og var altså ikke primært for byens borgere.

Da Mødecenteret samtidig skulle drives som en forretning, blev det for dyrt for mange foreninger at være her. Da det så lukkede i 1996, var der lokale kræfter der ville omdanne det til Ruds Vedby Kulturhus. Men det var for stort og ikke hensigtsmæssigt indrettet. I stedet købte et tøjfirma bygningerne.

Nu er det så tiden til at tænke på et kulturhus igen. Nu er man vendt tilbage til skolen, som tankerne oprindelige kredsede om. I mellemtiden har man fået hal og sportspladser, så nu kan man koncentrere sig om den øvrige kultur. Så hvis man kan skaffe pengene til ombygningen, så vil man her få gode lokaler i denne den gamle lærdoms tempel.

Jørgen Mogensen

arkivleder