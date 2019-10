Se billedserie Teamet hos RealMælgerne i Ubby er fra venstre Githa Klarstrup, Thomas Andersen, Heidi Larsen og Steffen Sørensen. Foto: Ole Agerbaek

Der er fart på hos RealMæglerne i Ubby

Ugebladet Vestsjælland - 15. oktober 2019 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er faktisk helt vildt. I hele ejendomsmæglerkæden RealMæglerne er der på landsplan solgt 26,5 pct. flere rækkehuse og villaer end sidste år.

Aldrig siden ejendomsmæglerkæden RealMæglernes begyndelse i 1987 er der blevet handlet så mange boliger i en september. Det viser netop opgjorte salgstal fra ejendomsmæglerkæden RealMæglerne.

Fremgangen i RealMæglerne skal ses i lyset af, at hele boligmarkedet er i generel fremgang. Alene i løbet af årets første otte måneder blev der i danske ejendomsmæglerkæder solgt 15 procent flere boliger end i den tilsvarende periode sidste år.

Sælger og køber et andet

Det er et udtryk for, at danskerne gerne vil bo i hus. Tidligere undersøgelser har vist, at otte ud af 10 danskere helst vil bo i villa eller rækkehus, hvis de selv kunne vælge, hvilket også svarer til boligmassen; altså fordelingen af boligtyper i markedet.

- Når antallet af solgte huse stiger så markant lige nu, skyldes det ikke nødvendigvis, at det vælter ind med førstegangskøbere, men snarere at eksisterende husejere sælger huset og køber et andet, fortæller Steffen Sørensen, RealMæglerne.

Ny medarbejder på vej

Hos RealMæglerne i Ubby oplever man, at specielt de lokale sommerhusområder er blevet et hit.

- Interessen for sommerhuse har været helt enorm her i 2019. Vi har solgt væsentlig mere, end vi har gjort de seneste år. Det er bl.a. sommerhusområderne Bjerge Nord og Bjerge Sydstrand, Svallerup Strand og Dalby Strand, som der er blevet mere interesse for, siger indehaver Githa Klarstrup.

- Vi er især glade for, at RealMæglerne i år er blevet den ejendomsmægler, som sælger flest fritidshuse i postnummer 4480 ved Bjerge Strand.

Faktisk går det så godt, at der er så travlt hos RealMæglerne, at man har valgt at ansætte en ekstra medarbejder. Githa Klarstrup oplyser, at man glæder sig utroligt meget til at byde den nye medarbejder velkommen.

- Det er en ny medarbejder har masser af brancheerfaring, som vil give os mulighed for at forsætte med at yde vores kendte gode kundeservice.