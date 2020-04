Der bliver ikke folkemøde ved Høng Centret i år. Foreningen bag Folkemøde Kalundborg i Høng har aflyst, men lover, at folkemødet kommer igen i 2021. Billedet er fra sidste år. Foto: Thomas Rye

Der bliver ikke noget folkemøde i år

Ugebladet Vestsjælland - 17. april 2020

Foreningen Folkemøde Kalundborg i Høng har gennem de seneste uger været i tæt kontakt via computere og telefoner, holdt online møder og er kommet frem til, at Folkemøde Kalundborg i Høng, som skulle afvikles lørdag den 29. august, aflyses.

Grunden er coronavirus.

- Vi har talt meget om vi skulle aflyse eller ej, men vi ved jo i virkeligheden ikke, hvordan tingene ser ud til august, selv om det lige nu ser ud som om samfundet er ved at åbne sig igen. Men det kan ændre sig. Vi kender ikke den her virus og tør ikke tage nogen chancer, fortæller Laila Lyng Madsen, formand for Folkemøde Kalundborg i Høng.

Mange mennesker involveret En anden grund til, man har valgt at aflyse helt og ikke finde en ny dato senere på året er, at der skal mange menneskers arbejde og samarbejde til at afvikle et folkemøde.

- Vi synes det var for risikabelt at satse på en dato i september, som kunne blive aflyst. Vi har mange frivillige og samarbejdspartnere, der gør et stort stykke arbejde, der ville være tabt, derfor har vi valgt at aflyse helt i 2020, siger Laila Lyng Madsen.

Dato fundet i 2021 Sidste år kunne folkemødet fejre fem års fødselsdag, man fik dannet en forening og man fandt også et nyt tidspunkt for afviklingen af folkemødet, nemlig sidste lørdag i august i stedet for sidste lørdag i maj.

- Det gjorde vi blandt andet fordi mange politikere og andre involverede måtte melde afbud på grund af de mange konfirmationer og fester. August virker som et bedre tidspunkt. Det holder vi fast i og derfor kommer folkemødet i 2021 til at foregå lørdag den 28. august, slutter Laila Lyng Madsen.

Foreningen Folkemøde Kalundborg i Høng havde glædet sig til at samles til debat og hyggelige samtaler ved standene, men ser frem til folkemødet i 2021, med taler, debatter, foreninger, musik og underholdning.