Se billedserie Sognepræst ved Sæby, Buerup og Hallenslev Kirker, Mogens Bennedsgaard Hagen, er sjælesørger for de pårørende, når man mødes forud for begravelsen og taler om, hvilket menneske, afdøde var. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Den røde tråd i et levet liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den røde tråd i et levet liv

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen

- Da jeg lige var blevet færdig som præst og havde fået mit første embede, skulle jeg selvfølgelig også forestå begravelser. Og jeg må indrømme, at det ikke var særlig nemt de første gange. Men man bliver bedre til det og trænet i at lytte. Både til det, der bliver sagt, og til det usagte.

Mogens Bennedsgaard Hagen, sognepræst ved Sæby, Buerup og Hallenslev Kirker, har med årene fået langt mere erfaring i at holde samtaler med pårørende, og den erfaring og ro, som mange samtaler og begravelser har givet, kommer ham til gode, når han for eksempel står over for et pludseligt dødsfald, hvor de pårørende er i chok og overvældet af følelser.

- Når for eksempel en person er død i en ulykke eller på anden måde pludselig er gået bort, tænker jeg på, hvordan det ville påvirke mig selv i den situation, og det hjælper mig til at være tilstede i samtalen med de pårørende og være den sjælesørger og rolige støtte, som de har brug for, forklarer Mogens Bennedsgaard Hagen.

Den svære samtale Når et menneske dør, kontakter de efterladte enten præsten eller bedemanden. Der er en masse praktisk, der skal på plads og når man har fundet tidspunktet for den kirkelige handling, mødes præsten med de pårørende til en samtale om den afdøde. En samtale, som kan være svær, fordi folk er følelsesmæssigt påvirket og for mange, er det første gang, de står i situationen.

- Præster gør det på forskellige måder, men jeg kan godt lide at komme hjem til folk og være i det miljø, som den afdøde levede i og var en del af. Nogle gange er der en eller to personer til samtalen, andre gange flere, og det er meget forskelligt, hvor længe samtalen varer. Nogle er gode til at snakke og vant til at fortælle, mens andre er mere fåmælte, men i alle tilfælde forsøger jeg at finde den råde tråd i det liv, der nu er slut, og samle det til en fortælling, som især de nærmeste pårørende kan genkende, fortæller Mogens Bennedsgaard Hagen.

Alle liv har en historie Det sogn, Mogens Bennedsgaard Hagen arbejder i, har tilsammen omkring 1300 beboere. Mange af dem har boet på egnen hele deres liv og selv om det måske i vores hektisk verden kan se ud som et »stille« liv, har alle en historie.

- Jeg oplever, at folk måske har levet et liv uden så store udsving, men det er jo også et liv og en historie i sig selv. Jeg holder meget af at gå på kirkegården og se på gravsten, for de fortæller utrolig meget om folk. For eksempel her på Hallenslev Kirkegård er der mange historier, som afspejler sig på gravstenene, slutter Mogens Bennedsgaard Hagen.