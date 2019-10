Den lokale historie følger med

Se billedserie Lulu Harms Larsen flankeret af tre af de ni lejere i kontorfællesskabet. Fra venstre er det Kenneth Sørensen, Jonas Henriksen, Lulu Harms Larsen og Kim Rasmussen. Foto: Charlotte Koefoed

Gørlev: Omdannelsen af den gamle sukkerfabrik fra at være center for sukkerproduktion på Vestsjælland til i dag et nyrestaureret klassiske industribyggeri indrettet til kontorhotel har taget år, mange år.

Og det er tankevækkende, at det er parret Harms Larsen - der har boet i Gørlev de sidste 15 år - der står bag den endelige forvandling.

De har lejet bygninger af Nordic Sugar og har i dag udlejet kontor med de tilhørende kontorfacilititeter som møderum, internet, køkken og så videre til ni firmaer. Og satser på flere »beboere« til bygningen, der ligger på det store tidligere fabriksområde tæt på bymidten i bynære industriområde

Tankevækkende fordi Lulu Harms Larsens familie i generationer før hende var fuldtidsbeskæftiget med sukkerproduktion. Selv har hun boet rundt om på det, der dengang hed Danske Sukkerfabrikers lokationer, så for hende er det en kendt og nærværende historie, der ligger gemt i murstenene.

Lokale rødder

Hun finder det lokale islæt meget vigtigt og vil gerne »åbne« huset for det lokale, omgivende samfund. Det skal ske gennem arrangementer - der var åbent hus primo september - eller anden form for engagement i samspillet med det gamle sted - i dag navngivet Den Gamle Sukkerfabrik - og de lokale aktøre.

Et af de første eksempler er, at Gørlev Lokalråd har fået stillet lokaler til rådighed i huset, så det her kan holde sine månedelig møder.

Vi kan godt bruge fællesskabet

To af de lejere, der er rykket ind i Den gamle Sukkerfabrik, er Kenneth Sørensen, der har et it-firma og Kim Rasmussen, der er indehaver af KR Anlæg og Entreprice.

- Jeg ville gerne skille det lidt ad, arbejde og fritid. Før sad jeg hjemme og ordnede det hele. Nu klarer jeg alt det administrative herfra, siger Kim Rasmussen.

For Kenneth Sørensen er der en ekstra bonus i kontorfællesskabet.

-Jeg kendte ikke Jonas Henriksen før jeg flyttede herind og nu deler vi kontor. Vi arbejder begge med IT og kan sparre en del med hinanden. Og så er det jo superrart at hilse på nogen i løbet af dagen, supplerer Kenneth Sørensen.

For et par uger siden holdt man åbent hus i sukkerfabrikken og her mødet mange nysgerrige op.

- Mange for at se bygningen, andre for at se kontorerne og måske leje et lokale, mens andre kom for at besøge de virksomheder, vi har her. Men der komme ikke nogen nye lejere ud af det. Men det skal nok komme. Vi har plads til seks syv stykker mere, slutter Lulu Harms Larsen.