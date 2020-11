Det står ikke helt skidt til med den lokale handel, selv om coronaer har givet anledning til bekymring. Foto: Charlotte Koefoed Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Den lokale detailhandel går godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den lokale detailhandel går godt

Ugebladet Vestsjælland - 07. november 2020 kl. 12:25 Kontakt redaktionen

Der er udbredt corona-­bekymring i detailhandelen og i erhvervslivet generelt i Kalundborg Kommune.

Men ellers går det faktisk rigtig godt, og mange butikker er i plus omsætningsmæssigt i forhold til 2019 ifølge meldingerne fra handels- og erhvervsforeningerne i Kalundborg, Høng og Gørlev.

- Der er bekymring over de stigende smittetal, og dét, vi meget nødigt skal opleve, er en større nedlukning af samfundet. Derfor skal alle fortsat følge corona-restriktionerne og bruge maske mere end tidligere, opfordrer Glenn Swärd, formand for Vores Kalundborg, som glæder sig over en effektiv smittesporing herhjemme.Derfor tror han på, at der kan styres uden om en ny nedlukning. Formanden har også en meget positiv melding:

- Detailhandelen har det generelt godt i Kalundborg nu efter en fin sommer, men der er bekymring for julehandelen, der er årets vigtigste tid omsætningsmæssigt for flere brancher.

Han håber, at folk vil fortsætte med at handle i de fysiske butikker, sådan at netbutikkerne ikke løber med hele julehandelen.

Situationen i både Høng og Gørlev minder om Kalundborg. Mogens Gyldenvang, der er næstformand i Høng Erhvervsforening, ved ikke, om masketvang vil betyde, at der kommer færre kunder i butikkerne.

Men han kan også fortælle om lokale butikker, der har god gang i omsætningen aktuelt:

- Jeg hører ingen klage over omsætningen, og fødevarebranchen er en af dem, der har haft solid fremgang. Ikke mindst på området øl og vin, fordi folk ikke kan tage til Tyskland og købe ind, siger næstformanden.

Loyale kunder Han siger, at loyale kunder gør en stor forskel, og her står man stærkere ude i provinsen end i de større byer, mener han.

- Vi har god grund til at være taknemmelige for den opbakning, kunderne viser, fastslår han.

Steffen Olsen, formand for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, siger, at mange turister også har været med til at skabe en positiv økonomisk bølge i Gørlev.

- Jeg tror på, at vi kan undgå en ny, større nedlukning, hvis alle indordner sig og opfører sig fornuftigt. Og så skal det nok gå, mener formanden.

Han nævner, at de fleste Gørlev-butikker er i plus omsætningsmæssigt i forhold til 2019.