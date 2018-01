Den løgnagtige historie

Det er en kendt sag, at det er sejrherren, der skriver historien. Det gælder fra de ældste tider til i dag. Når man betragter den vestlige verdens historie kan man undre sig over, hvordan fortidens mennesker dog har kunnet tro på de utroligste ting, blot fordi de stod i historiebøgerne - men er vi i virkeligheden ret meget bedre i dag?

Kåre Johannessen ser nærmere på nogle af de fordrejninger, omskrivninger, fortielser og rene og skære løgne, der gennem tiden er lykkes at gøre til urokkelige sandheder i offentlighedens øjne. Historiens helte får et eftertrykkeligt hak i tuden - og en enkelt skurk eller to får måske også en slags oprejsning.

Som foredragsholder er Kåre Johannessen kendt for at fortælle levende og underholdende, og han hører til den gruppe mennesker, der har den helt unikke evne, at fortælle så man nærmest kan se tingene ske foran sig. Det er ikke uden grund, at han også bliver kaldt for »stand-up historiker«, og det er han stolt af!